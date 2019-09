Der Polizei in Ebern wurde am Dienstag angezeigt, dass in Reutersbrunn in der Steinleite ein Stomverteilerkasten angefahren und beschädigt worden sei. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen ergaben, dass am Tag zuvor eine junge Frau mit ihrem Pkw beim Ausparken gegen den Verteilerkasten gestoßen war. Gegen sie wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. red