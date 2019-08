Bereits Ende Juli hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verteilerkasten in der Ritter-Wirnt-Straße in Gräfenberg beschädigt. Dies teilte die Polizeiinspektion Ebermannstadt nun mit. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden war, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.