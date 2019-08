Stromschlag auf der Baustelle: Lebensgefahr

Auf einer Baustelle in Maßbach kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Betriebsunfall, bei dem ein Beschäftigter lebensgefährlich verletzt wurde, meldet die Polizei Bad Kissingen. Der 26-Jährige Bauarbeiter musste nach einem Stromausfall auf der Baustelle den Sicherheitskasten überprüfen und fasste dabei an ein Starkstromkabel. Hierbei erhielt er einen Stromschlag und fiel kurzzeitig bewusstlos zu Boden. Die Sanitäter des Roten Kreuzes und der Notarzt übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Der Verletzte wurde dann zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg gebracht. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung durch. pol