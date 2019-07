In einem außergewöhnlichen Fall von Unfallflucht ermittelt die Haßfurter Polizei und bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem zu hoch aufgeladenen Fahrzeug an einer Stromleitung am Schafhof in Königsberg hängengeblieben und hatte sie herausgerissen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.