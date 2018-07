Stromleitung statt Fußballstars

Um 19 Uhr findet am heutigen Donnerstag im Königsfelder Rathaus eine Sitzung des Gemeinderats statt. Nach den Regularien geht es unter anderem um die Helfer für die Landtags- und Bezirkstagswahlen, um Bauanträge sowie um die Verkabelung der 20-kV-Leitung von Poxdorf nach Neudorf. Diskutieren wird das Germium auch über eine mögliche Teilnahme am Pilotprojekt "Infostele Fränkische Schweiz". Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red