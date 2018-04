Stromkosten durch Photovoltaik-Überprüfung optimieren

Einen Vortrag "Photovoltaik 2.0 - Instandhaltung, Überwachung und Optimierung von Bestandsanlagen" bietet der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim in Kooperation mit der Volkshochschule am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Vereinigten Raiffeisenbank Gräfenberg, Marktplatz 8, an.

Photovoltaik ist eine seit Jahren bewährte Technik zur Stromerzeugung auf dem eigenen Hausdach. Während bei den ersten Photovoltaikanlagen (PV) die hohen EEG-Einspeisevergütungen von Bedeutung waren, steht nun der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stromes im Mittelpunkt. Der Vortrag richtet sich an Betreiber von Photovoltaikanlagen und klärt, wie sich feststellen lässt, ob die eigene PV-Anlage voll funktionsfähig ist, welche Probleme hinsichtlich der Leistungsfähigkeit auftreten können und wie sich diese einfach beheben lassen. Es werden mögliche Optimierungsmaßnahmen zu einer Steigerung der Eigenverbrauchsquote sowie der Nutzen eines Batteriespeichers vorgestellt. Bei bestehenden PV-Anlagen stellt sich für den Betreiber auch die Frage, ob die Module und Wechselrichter noch einwandfrei funktionieren oder die Anlage optimiert, erweitert oder mit einem modernen Energiemanagement zur Anlagensteuerung ausgerüstet werden sollte.

Schließlich kann der über eine Photovoltaikanlage erzeugte Strom für den Betrieb der Wasch- und Spülmaschine, die Heizung und Warmwasserbereitung, die Beleuchtung oder für das Aufladen eines Elektroautos verwendet werden. Durch die Auswahl des richtigen Energiemanagements lassen sich der Eigenverbrauch und die Unabhängigkeit steigern. Die Stromkosten können durch eine Photovoltaikanlage über Jahre hinweg stabilisiert werden, die Anlagenbesitzer entgehen so zukünftigen Preissteigerungen und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Im Rahmen des Vortrags können Fragen gestellt werden. Der Eintritt ist frei. red