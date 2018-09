Stromabschaltung in Röttenbach

Im gesamten Versorgungsgebiet Röttenbach muss der Strom am Sonntag, 16. September, wegen dringender Wartungsarbeiten an der Übergabestation abgeschaltet werden. Die Stromabschaltung erfolgt nachts zwischen 2 und 7 Uhr. Die Gemeinde Röttenbach und die von ihr beauftragten Firmen sind bemüht, den Zeitraum für die Stromabschaltung möglichst kurz zu halten. Besonders für empfindliche elektrische Geräte wie zum Beispiel EDV-Anlagen sind erforderliche Vorkehrungen zu treffen. Falls während der Unterbrechung die Wohnung verlassen wird, sind elektrische Geräte auszuschalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Es wird um Beachtung und um Verständnis gebeten. red