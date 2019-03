Strom und Bauplanung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr im Rathaus Pfarrweisach statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Stellungnahme zu einem Antrag auf eine natur-parkrechtliche Erlaubnis für die Verlegung von Mittelspannungskabeltrassen (Photovoltaik) in Pfarrweisach sowie der Bebauungsplan "Industriegebiet Rösler" in der Nachbargemeinde Untermerzbach. Ein weiterer Punkt ist die Bauleitplanung in der Gemeinde Pfarrweisach. Es geht um die Flächenplanänderung "An der HAS 46", um die Bebauungspläne an der HAS 46 und an der Eberner Höhe II. Ferner sprechen die Räte über die Anbringung von Parkmarkierungen in der Bahnhofstraße in Pfarrweisach, über die Beschaffung eines gebrauchten Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Feuerwehr Rabelsdorf, über den Antrag auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung in Orten der Gemeinde und über private Bauvorhaben. red