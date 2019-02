Strom sprudelt bald

Gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Rodach und der "ThermeNatur" ist es der Stadt Bad Rodach ein Anliegen, auch Fahrern von Elektro-Autos künftig entsprechende Parkbereiche mit Lademöglichkeiten zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einem gemeinsamen Spatenstich zum Bau neuer Elektro-Ladestationen am Kurpark wurde dies deutlich. Vor allem Vertreter der Stadtwerke Bad Rodach, ohne die dieses Projekt nicht realisiert werden könnte, waren vor Ort, um die Baustelle zu eröffnen.

Am Rande des Kurparks werden gleich zwei öffentliche Ladepunkte entstehen, welche gegen Entgelt jederzeit genutzt werden können. "Wir freuen uns sehr, unseren Gästen und Bürgern mit dieser Neuanschaffung künftig noch mehr Komfort bieten zu können", sind sich Stine Michel, Geschäftsführerin der "ThermeNatur", Clemens Koropecki, Werkleiter der Stadtwerke Bad Rodach, sowie Tobias Ehrlicher, Bürgermeister der Stadt Bad Rodach, einig. Selbstverständlich sollen die neuen Ladestellen und die Trafostation begrünt werden. Bäume, Büsche und Hecken sollen nachgepflanzt werden. Die geplanten Kosten des Projekts belaufen sich insgesamt auf rund 250 000 Euro. Mit den Bauarbeiten wird nun direkt begonnen - das geplante Bauende liegt im Juni dieses Jahres. Außerdem soll der Kurpark mit festen Strom- und Wasseranschlüssen versehen werden, um in Zukunft noch mehr attraktive Großveranstaltungen im Kurpark feiern zu können. Die erste Großveranstaltung ist der Firmenlauf am 7. Juni 2019. red