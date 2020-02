Strom-Partnerschaft wird fortgesetzt

Jetzt ist es amtlich: Die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) wird in Burkardroth die nächsten 20 Jahre die Stromnetze betreiben. Vor kurzem haben Bürgermeister Waldemar Bug vom Markt Burkardroth, Bernd Göttlicher, Leiter Kommunen und Kooperationen Region Unterfranken der Bayernwerk Netz GmbH, und Kommunalbetreuerin Christine Pfaff den Konzessionsvertrag im Rathaus unterzeichnet.

Zuschlag für Bayernwerk

Der Markt Burkardroth hat dem Bayernwerk damit den Zuschlag für die Stromkonzession bis zum 31. Oktober 2042 erteilt. Das Bayernwerk ist nun in den nächsten 20 Jahren für die Stromnetze der Kommune und die sichere Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger mit elektrischer Energie verantwortlich. Die Konzession erlaubt dem Bayernwerk, Leitungen in öffentlichen Wegen verlegen zu dürfen.

Am 16. August 1920 erhielt der Markt Burkardroth zusammen mit fünf weiteren Ortschaften der Überlandwerks Vorderrhön e.G.m.b.H. zum ersten Mal elektrische Energie. Die Energie wurde damals vom Kraftwerk Rhön in Wildflecken bezogen. Im April 1921 wurde das Kraftwerk Rhön an die Kreiselektrizitätsversorgung Unterfranken AG in Würzburg, einem Vorgängerunternehmen des Bayernwerks, verkauft.

Bürgermeister Waldemar Bug freute sich, dass die Energieversorgung im Markt Burkardroth, die seit Beginn mit dem Bayernwerk und seinen Vorgängerunternehmen vor rund 100 Jahren verknüpft ist, auch für die nächsten 20 Jahre in der Hand des Bayernwerks liegen wird. "Auch wir freuen uns sehr, dass wir in Burkardroth die Stromnetze betreiben dürfen", sagte Bernd Göttlicher vom Bayernwerk. "Uns ist eine sichere, zukunftsfähige und effiziente Versorgung wichtig. Deshalb investieren wir kontinuierlich in unsere Netze."

Die Bayernwerk Netz GmbH beschäftigt rund 2700 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern: Sein Stromnetz umfasst 154 000 Kilometer, sein Gasnetz 5800 Kilometer und das Straßenbeleuchtungsnetz 34 600 Kilometer. red