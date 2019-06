Strom fließt, Pfeile fliegen

Das Bogenschießen und das Thema Energie stehen im Blickfeld der neuen Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Dazu ist Anmeldung unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Rufnummer 09529/92220 erforderlich. 1. Ein Einsteigerkurs für intuitives Bogenschießen ist am Samstag, 6. Juli, geplant. Von 9 bis 13 Uhr zeigt Sandra Pfister die den Menschen seit Urzeiten begleitende Handhabung von Pfeil und Bogen. Das Gelernte wie die richtige Haltung und die Atmung können beim anschließenden Üben auf dem Parcours vertieft werden kann. Treffpunkt ist der Steigerwald-Erlebnishof bei Neuhof in der Gemeinde Michelau.

2. Das Thema "Stromnetzausbau, Natur und Landschaft" stehen am Montag, 8. Juli, auf dem Programm. Karin Schrott vom "Bürgerdialog Stromnetz" erläutert von 19 bis 20.30 Uhr in ihrem Vortrag den Stromnetzausbau in Deutschland mit den Auswirkungen auf die Natur, ferner das ökologische Trassenmanagement sowie Planungen und Änderungen in der Region. Der "Bürgerdialog Stromnetz" wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. ft