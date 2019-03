Strom abgezapft: 600 Euro Schaden

Ein 64-Jähriger zapfte zwischen Ende Dezember und Mitte Februar Strom von einem Stromzähler in einem leerstehenden Wohncontainer in der Krappenrother Straße ab. Der Stadt Lichtenfels entstand dadurch ein Schaden in Höhe von fast 600 Euro. Der Lichtenfelser erhält eine Anzeige wegen Entziehung von elektrischer Energie.