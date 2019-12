"Strolche" wollen nur spielen

In der Kindertagesstätte St. Michael gab es wieder einmal etwas zu feiern: Nachdem im Sommer das neue Haus bei der Schule auf den Namen "Mainzwerge" getauft wurde, sollte auch das Stammhaus der Kindertagesstätte in der Prälat-Meixner-Straße einen Hausnamen erhalten. Dem Standort am Ebensfelder Kelbach entsprechend entschied eine Abstimmung aller Kinder letztendlich, dass der älteste Teil der Kindertagesstätte St. Michael ab jetzt "Kelbach-Strolche" heißen wird. Selbstverständlich wurde die Namensgebung zum Anlass genommen, ein richtiges Fest zu machen. Die ganze Aktion wurde umrahmt von Liedern und Gebeten. red