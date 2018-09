Strohbären waren umwerfend

Als diesjähriger Kerwa-Bürgermeister wachte Tizian Burger über die gesamte Kerwa. Zum 20. Mal wurde diese heuer von den "Kerwas-Moggl" ausgerichtet. Damals waren sie die Dorfjugend, als der Ortskulturring die Organisation abgab, und die Gruppe um Ralf Dicker fand die richtige Mischung aus Bewahrung der Tradition und neuen Ideen, um die Kerwa attraktiv zu halten. Für viele gebürtige Kirchaicher ist es Ehrensache, zur Kerwa nach Hause zu kommen. Vor allem aber die Strohbären ziehen Zuschauer aus der ganzen Umgebung an.

Um die Wartezeit zu verkürzen, finden am Lindenplatz immer lustige Spiele statt. In diesem Jahr wurde der Hahnenschlag wieder einmal ausgepackt. Zweimal drehen und dann mit dem Dreschflegel einen Tontopf zerschlagen - das gelingt nur, wenn die Umstehenden die richtigen Hilfestellungen zurufen. So war die Stimmung bereits bestens, als die Blaskapelle die Strohbären und ihre Bändiger ins Dorfzentrum geleiteten. Für die Kinder ist es eine Herausforderung, eine Blume aus dem Strohgewand zu stibitzen und dann schnell davonzurennen, bevor der Strohbär reagieren kann. "Gefährlich" leben auch junge Damen, die von den Strohbären nur zu gern umgerissen werden. Kaum spielt aber die Kapelle einen Walzer, tanzen die wilden Gesellen ganz artig.

"Die sind schon viel zahmer geworden, die Strohbären", stellt Pfarrer Ewald Thoma fest. "Es soll sich ja auch niemand weh tun - und die Kinder sollen auch keine Angst haben", freut er sich über die Vernunft der ins Stroh Eingebundenen.

Erst mal zum Duschen mussten allerdings Isabel und Ines. Die Freundinnen wurden unten am Vergnügungspark von einem Strohbären überrumpelt, und der war kurz zuvor in den dortigen Wassergraben gefallen. Sie nahmen den Schmutz auf ihrer Kleidung jedoch mit Humor.