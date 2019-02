Strössendorfer Feuerwehr präsentiert sich einsatzbereit

Vor großen Aufgaben steht die Feuerwehr von Strössendorf. Wie die Jahresversammlung verdeutlichte, haben sich die Verantwortlichen der Wehr mit dem Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses zu befassen, in dem ein Tragkraftspritzenfahrzeug untergebracht werden soll.

Nach dem Rückblick auf 2018 durch Vorsitzenden Stefan Hetz, der als erste Ereignisse im laufenden Jahr einen Preisbierkopf im März und am 13. April einen Arbeitseinsatz ankündigte, zeigte Kommandant Daniel Domes das Spektrum der Feuerwehrarbeit auf, wobei er Sicherheitswachen, Absperrdienste, Übungen, die Ablegung des Feuerwehrleistungsabzeichens und die Teilnahme an Lehrgängen aufzählte. Außerdem war die Wehr gefordert, als gleich zweimal ein Ölfilm auf dem Main festgestellt wurde und ein Keller ausgepumpt werden musste.

Eingehend beschäftigten sich die Verantwortlichen der Wehr auch mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses (2020/21) und der Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (2022). Neu in die Feuerwehrkameradschaft wurden Stefan Schmidt und Nasrulla Nasrullayev aufgenommen. Stefan Hetz berichtete in seiner Eigenschaft als Jugendwart, dass es für den Nachwuchs ein spezielles Programm gegeben hatte und dieser sogar an Erwachsenen-Übungen teilnehmen durfte. Geplant sei, am 6. Februar den Rettungshubschrauber Christoph 20 in Bayreuth zu besichtigen.

Schließlich rückten zwei verdiente Feuerwehrler in den Mittelpunkt: Bereits auf ihre 25-jährige aktive Dienstzeit können Jan Riedel und Christoph Domes blicken. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Erster Bürgermeister Robert Hümmer, der der Ortswehr eine hohe Einsatzbereitschaft bestätigte.

Grußworte sprachen der stellvertretende Kommandant der Stützpunktwehr von Altenkunstadt, Andreas Leikeim, Kreisbrandinspektor Ottmar Jahn und Kreisbrandmeister Thilo Kraus, die der Wehr bestätigten, dass sie eine gute Mannschaft und erfolgreiche Jugendarbeit hab und bei allen dienstlichen Belangen immer Präsenz zeige, während Michael Kannengießer, demnächst in neuen Aufgaben als zuständiger Kreisbrandmeister, sich schon einmal offiziell vorstellte. Dieter Radziej