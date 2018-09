Stricken und Häkeln in fröhlicher Runde: So starten die Strickdamen der Kultur- und Freizeitfreunde nach der Sommerpause in die neue Saison. Erster Stricktreff ist am Freitag, 21. September, um 17 Uhr im "Angerstübla" (weitere Termine sind jeweils freitags am 5., 12., und 26. Oktober; 2., 16. und 30. November sowie am 7. Dezember). Gestrickt werden die allseits beliebten Socken in herkömmlicher Fersentechnik, aber auch die neue Variante (Schaft, Ferse, Spitze: Stricken in einem Stück) kann erlernt bzw. gezeigt werden. Wolle für die Geschenkaktion ist genügend vorhanden. red