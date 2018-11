Stricktreff auf dem Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr ist der Stricktreff der Kultur- und Freizeitfreunde auf einem Weihnachtsmarkt vertreten. Wegen dem bevorstehenden Verkauf am Spitalhaus treffen sich die Strickdamen bereits am morgigen Freitag um 17 Uhr im "Angerstübla" zur Vorbesprechung. Die Strickdamen freuen sich Jahr für Jahr, hilfsbedürftigen Menschen eine Freude zu bereiten und so wird man versuchen, die mit viel Liebe gefertigten Sachen auf dem Basar zu verkaufen. Angeboten werden Mützen, Schals, Jacken, Pullover, Socken und Babyartikel. Bei Fragen anrufen unter Telefon 0151/57571651. red