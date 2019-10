Strickrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 3. Oktober 2019 ist WOLLBACH.

Wollbach ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Rhön-Grabfeld. Sie ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Heustreu und bietet für etwa 1320 Menschen ihr zu Hause. Die Gemeinde liegt in der Region Main-Rhön etwa 4,5 km nördlich von Bad Neustadt. Die Wollbacher werden in der Region auch als "Sandhasen" bezeichnet, da bis in die 80er Jahre südlich des Dorfes eine Sandgrube kommerziell betrieben wurde.

Über Wollbach:

- Südlich von Wollbach befindet sich eine verwaiste Militäranlage der US-Streitkräfte. Der Stützpunkt gehörte eins zum 11th Armored Cavalry Regiment der US-Army. 1992 wurde er aufgegeben und unter anderem als Asylbewerberheim und Quartier eines Kurierdienstes genutzt. Heute ist die Anlage ungenutzt.

- Ein Fun Fact der uns besonders gut gefiel: Der Versammlungssaal der Wollbacher heißt "Wollhalla". Vermutlich angelehnt an die Gedenkstätte "Wallhalla". Diese Bezeichnung spricht für den Humor der Wollbacher.

Gewinner

40 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Wollbach richtig. Der ein oder andere war sich nicht sicher, ob es sich um Wollbach bei Bad Kissingen, oder um Wollbach oder um Wollbach in Rhön-Grabfeld handelt. Wir meinten Wollbach im Landkreis Rhön-Grabfeld. Wollbach bei Bad Kissingen ist ein Ortsteil von Burkhardroth und daher keine Gemeinde für unser Gemeinderätsel. Mit Wollbach lagen aber alle Nutzer richtig! :-)

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Susanne Deuerling" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)