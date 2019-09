"Stricklieseln" treffen sich wieder

Am Freitag, 6. September, starten um 17 Uhr im "Angerstübla" die Strickdamen der Kultur- und Freizeitfreunde in die neue Saison. Wie jedes Jahr werden vorwiegend Socken gestrickt. Aber auch Mützen, Schals, Loops, Kinder- und Babyartikel und Wichtel werden wieder in Angriff genommen. Man wird auch besprechen, ob genügend Artikel bis zum Jahresende vorhanden sind, so dass man wieder ein Projekt starten könnte, um hilfsbedürftigen Kindern und Familien eine kleine Freude zu bereiten. Kleine Feierlichkeiten sind geplant. Hierzu ist wieder ein geringer Unkostenbeitrag zu entrichten. Weitere Termine jeweils freitags: 20. September, 4., 11. und 25. Oktober, 8., 15. und 29. November. red