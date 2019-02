Stricken, Unterhaltung und Schafkopf

Der Verein Dorfgemeinschaft Thundorf lädt am Mittwoch, 20. Februar, sowie am Donnerstag, 7. März, und am Mittwoch, 20. März, jeweils um 14 Uhr zum Strick-Café ins Forsthaus ein. Dabei ist Zeit zum Stricken, Kaffeetrinken, Unterhalten und Schafkopf, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. sek