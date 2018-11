Stricken und Häkeln in gemütlicher Runde

Jeden zweiten Montag ab 15 Uhr treffen sich Handarbeitsbegeisterte im Jugendheim St. Josef zum Stricken, Häkeln und in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und regem Austausch. Die nächsten Termine sind am 3. und 17. Dezember, am 7. und 21. Januar, am 4. und 18. Februar, am 4. und 18. März sowie am 4., 15. und 29. April. red