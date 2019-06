Die Strick- und Häkelgruppe im Markt Maßbach trifft sich am Montag, 17. Juni, im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer. Beginn ist um 14 Uhr, das Ende gegen 17 Uhr. Die Gruppe trifft sich meist monatlich am 1. und 3. Montag jeden Monats. sek