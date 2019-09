Kronach 09.09.2019

"Strick-Stammtisch" für Fortgeschrittene

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Gestrickte Kunstwerke - Strick-Stammtisch" für Fortgeschrittene an. Er findet am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr in der Grundschule statt. red