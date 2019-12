Streupflicht einhalten

Die Coburger Entsorgungs- und Baubetriebe appellieren an die Coburger Bürger, sich an ihre Räum- und Streupflicht zu halten. Jeder Eigentümer ist verpflichtet, entlang seines Grundstücks Winterdienst durchzuführen.

Diese Pflicht beinhaltet, dass für einen sicheren Gehverkehr in ausreichender Breite von mindestens einem bis zwei Metern geräumt und gestreut werden muss. An Werktagen muss ab 7, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 9 Uhr geräumt sein. Wenn kein Gehweg vorhanden ist, hat der Anlieger die Pflicht, den Fahrbahnrand auf diese Breite freizuräumen.

Das Ausbringen von Streusalz auf Gehwegen ist nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt, etwa bei Eisregen.

Für den Winterdienst vor der Haustür kann jeder Bürger von November bis März kostenfrei Splitt in haushaltsüblichen Mengen im Wertstoffhof bekommen. red