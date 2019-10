Streuobsttag vor der Mosterei

Auch in diesem Jahr findet das traditionelle Streuobstfest des Obst- und Gartenbauvereins Höchstadt und Umgebung am Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis 17 Uhr in und vor der Mosterei und Brennerei, Obere Brauhausgasse 6, statt. Je nach Witterung wird ein Zelt aufgestellt. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen und Torten sowie selbst gepressten Apfelsaft und Apfelschorle. Selbstverständlich können auch Obstbrände und Liköre aus eigener Herstellung verköstigt und gekauft werden. In diesem Jahr wird wieder der Imkerverein Höchstadt teilnehmen und über die Bienen im ökologischen Kreislauf informieren. Dabei werden imkerliche Gegenstände und Bienen-Zubehör für einen erfolgreiche Imkerei und Bienenzucht präsentiert und Honig direkt vom Höchstadter Imker angeboten. Für die jüngsten Besucher bietet die Jugendgruppe "Junges Gemüse" ein abwechslungsreiches Programm an. red