Streuobstlandschaft am Hetzleser Berg

Rund um den Hetzleser Berg finden sich noch größere landschaftsprägende

Streuobstwiesen. Sie sind geprägt durch Hochstämme mit alten und regionalen Sorten. Sie

bieten einer Vielzahl von Vögeln und Insekten einen hochwertigen Lebensraum. Bei einer Wanderung erfährt man mehr über Streuobst und die ökologischen Zusammenhänge einer Streuobstwiese. Der Rundgang am Mittwoch, 19. September, ist ungefähr vier Kilometer lang und für Familien geeignet. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Parkplatz vor dem Kindergarten beziehungsweise der Grundschule, Am Kirchplatz 2, in Hetzles. Veranstalter ist der Landschaftspflegeverband Forchheim. red