Debring vor 18 Stunden

Aktion

Streuobst sammeln

Am Samstag, 14. September, bietet der Bund Naturschutz eine Streuobstaktion auf dem Mutzershof in Debring an. Ab 14 Uhr wird Obst auf der Streuobstwiese gesammelt. Daraus wird Apfelsaft gepresst, der ...