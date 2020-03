Streuner aus Gestungshausen

Diese junge Katze wurde am Donnerstag, 27. Februar, in Gestungshausen bei Sonnefeld gefunden. Sie ist weder tätowiert noch gechippt. Wer sie kennt oder vermisst, meldet sich bitte beim Tierheim. Weitere Infos gibt es im Tierheim Coburg, Brandensteinsebene 20, Telefon 09561/30330. Geöffnet für Besucher ist freitags bis sonntags von 14 bis 16.30 Uhr. Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, ist von 14 bis 16.30 Uhr das Flohmarktzimmer im Tierheim geöffnet. An beiden Terminen bietet das Cafeteria-Team selbst gebackenen Kuchen an. Der Erlös kommt ausschließlich dem Tierheim zugute. Foto: Tierheim