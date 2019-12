Küps 18.12.2019

Stretch und Relax mit der VHS in Küps

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Claudia Eckardt den Kurs "Stretch & Relax" an. Der Kurs beginnt am Dienstag, 14. Januar, umfasst fünf Vormittage und findet jeweils von 10 bis 11 Uhr in de...