Zu einem Schnupperkurs "Stressbewältigung durch Achtsamkeit" lädt das Evangelische Bildungswerk Bayreuth am Montag, 7. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in den Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24, ein. Kursleiterin ist Antje Ricken, Beauftragte für Achtsamkeit und Spiritualität im Bildungswerk. In diesem praxisorientierten Workshop lernen die Teilnehmenden, was unter Achtsamkeit zu verstehen ist, wie man sie üben kann und wie sie bei Ängsten und Stress helfen kann. Weitere Informationen und schriftliche Anmeldung bis 2. Oktober im Internet unter der Adresse www.ebw-bayreuth.de. red