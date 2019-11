Stress am Familientisch - Was tun?

Das Mehrgenerationenhaus bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten am Donnerstag, 21. November, von 10 bis 11.30 Uhr den Vortrag "Stress am Familientisch" an. Referentin Antje Omert, Dipl. Oec. (Univ.), beantwortet die Fragen dazu. Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos. Anmeldung unter www.weiterbildung.bayern.de , Bereich "Ernährung und Bewegung" - Junge Familien.Weitere Infos bei Barbara Hein-Praag, Tel.: 09772/ 932 81 30. sek