Streithähne schlagen sich blutig

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Kunden und einem 39-jährigen Geschäftsinhaber am Montag gegen 18 Uhr in der Erlanger Goethestraße haben sich die beiden Kontrahenten gegenseitig blutende Wunden zugefügt. Erst griff der Jüngere den Älteren mit einem Holzpfosten an, dieser wehrte sich durch einen Wurf mit einem Handfunkgerät ins Gesicht des Angreifers. pol