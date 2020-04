Streithähne auf der A 3

Die momentan fast leeren Autobahnen machen eigentlich ein entspanntes Fahren möglich, schreibt die Erlanger Verkehrspolizei in ihrem Pressebericht. Trotzdem gerieten sich am Montagvormittag zwei Autofahrer auf der A 3 in die Haare.

Ein 44-Jähriger aus dem Unterfränkischen war in Richtung Nürnberg unterwegs und überholte bei Pommersfelden einen Lastwagen. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Oberfranke mit vier Kindern im Auto. Dieser soll laut dem 44-Jährigen zu dicht aufgefahren sein.

Deshalb bremste der Unterfranke grundlos sehr stark und zwang so auch seinen Kontrahenten zu einer Vollbremsung. Beide Fahrzeuge kamen kurz ins Schlingern, bevor sie die Fahrt nebeneinander fortsetzten und sich die Fahrer mit Gesten und Anbrüllen gegenseitig beleidigten. Nachdem beide stoppten, hatten sich die Streithähne soweit beruhigt, dass sie auf die Streife der Verkehrspolizei warten konnten.

Im Fahrzeug des Oberfranken saßen zudem vier Kinder auf der Rücksitzbank. Die achtjährige Tochter des Fahrers war komplett ungesichert und schlug deshalb beim abrupten Bremsmanöver so stark gegen die Seitenscheibe, dass sie unter Kopfschmerzen litt. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren wegen verschiedenster Delikte eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem ungesicherten Kind wurde untersagt. pol