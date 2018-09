Streitberg vor 15 Stunden

Fest

Streitberger feiern Kerwa

Am Wochenende 22./23. September findet in Streitberg die traditionelle Michaeliskerwa statt. Am Samstag wird ab 14.30 Uhr in der Ortsmitte der Kirchweihbaum mit musikalischer Umrahmung der Blaskapelle...