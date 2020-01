Streit zwischen zwei jungen Frauen

Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Lokal an der Mainbrücke zu einer handfesten Streitigkeit zwischen zwei jungen Frauen. Im Verlauf des Streits schüttete eine 29-Jährige ihrer jüngeren Kontrahentin ein Bier über die Kleidung. Nach einer daraufhin folgenden Rangelei warf die Ältere noch eine leere Bierflasche in Richtung der 20-Jährigen und traf sie am Rücken. Die Ermittlungen zu diesem Körperverletzungsdelikt dauern noch an. pol