Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert auf der Bundesstraße 4

Ein ganzes Sammelsurium an Straftaten ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag zwischen zwei Autofahrern in Coburg. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden 50- und 51-jährigen Männer aus dem Landkreis Coburg mit ihren Autos auf der Stadtautobahn in Richtung Bamberg. Auf Höhe der Frankenbrücke kam es zur ersten Konfliktsituation. Hier wollte der 51-Jährige mit seinem Dacia Duster am Volvo des 50-Jährigen vor Ende des rechten Fahrstreifens noch schnell rechts vorbeifahren. Dabei soll der Volvofahrer beschleunigt haben, da es beim anschließenden Spurwechsel des Dacia nach links fast zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Auf Höhe der Kläranlage schaukelte sich der Streit dann weiter auf. Der Volvofahrer setzte sich links neben den Dacia, um den Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam zu machen, als er seinen Angaben zufolge erneut abgedrängt wurde und ausweichen musste. Anschließend setzte sich der Volvo direkt vor den Dacia und bremste diesen mehrfach aus. In der Ausfahrt zur Bundesstraße 303 Richtung Kronach hielt der Volvofahrer schließlich mitten auf der Fahrbahn an und zwang den Fahrzeugführer des Dacia so zum Anhalten. Als der 50-Jährige dann aus seinem Fahrzeug ausstieg und in Richtung des Daciafahrers lief, gab dieser Gas und wollte wegfahren. Hierbei fuhr er dem Volvofahrer über den Fuß, was diesen dazu veranlasste, mit einem kräftigen Schlag die Heckseitenscheibe des Dacia einzuschlagen.

Sie holen selbst die Polizei

Glücklicherweise beruhigte sich die Situation dann wieder und die beiden Beteiligten verständigten die Polizei. Der Volvofahrer erlitt lediglich eine Fußprellung, die Schadenshöhe am Dacia beträgt rund 300 Euro. Trotzdem ermittelt die Verkehrspolizei Coburg nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Sachbeschädigung gegen die beiden Streithähne.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 mit der Polizei in Coburg in Verbindung zu setzen. pol