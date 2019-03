Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

In der Nacht zum Mittwoch musste die Polizei zu einem Familienstreit nach Neuses ausrücken. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Vater in Streit geraten und hatte diesen angegriffen. Bei dem Übergriff packte der junge Mann den 51 Jahre alten Geschädigten am Kragen und zerriss ihm dabei das Hemd. Inwieweit der Vater verletzt wurde, muss noch abgeklärt werden. Der Sohn stand bei der Tatausführung nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Alkoholwert von rund 1,6 Promille.