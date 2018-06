Streit wegen eines Getränkebons

pol



Kurz vor Ladenschluss sind am Donnerstagabend, zwei Personen im Alter von 53 und 55 Jahren wegen eines Getränkebons in einem Lebensmittelgeschäft in der Steubenstraße in Streit geraten. Bei der durch eine Streifenbeamtin durchgeführten Durchsuchung der 53-Jährigen zum eventuellen Auffinden des Getränkebons, wurde in deren Hosenbund eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Beide Personen waren deutlich alkoholisiert und die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen, so die Polizei