Streit vor Diskothek endet mit Platzwunde

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr vor einer Diskothek in der Breitenbachstraße in Unterpreppach gekommen. Zwei sehr stark alkoholisierte junge Männer waren miteinander in Streit geraten, wobei der Jüngere der beiden Männer seinem Kontrahenten einen Stoß verpasste. Dadurch stürzte der Getroffene mit dem Hinterkopf auf den Boden und erlitt eine tiefe Kopfplatzwunde. Der Verletzte musste zur Behandlung der Wunde mit dem Rettungswagen ins Eberner Krankenhaus gebracht werden. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Um den Tathergang vollständig aufklären zu können, bittet die Polizeiinspektion Ebern nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09531/9240 zu melden. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben machen? red