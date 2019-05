Streit vor Café eskaliert

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen kam es am Samstag gegen 1 Uhr vor einem Café in der Rodacher Straße in Kronach. Nachdem die Situation immer aggressiver wurde und es zu ersten Schubsereien und Beleidigungen der insgesamt acht Beteiligten kam, zerschlug ein bislang unbekannter Täter eine Bierflasche und ging mit dieser auf einen 23-jährigen Kronacher los, der in der Folge mehrere kleine Schnittverletzungen an der Hand, dem Rücken sowie dem Gesäß erlitt, zudem wurde seine Bekleidung bei der Attacke beschädigt. Ein weiterer unbekannter Täter ging ebenfalls körperlich gegen den jungen Kronacher vor, ehe dieser mit einem Bekannten flüchten konnte.

Der Täter, welcher mit der Bierflasche auf den Geschädigten losging, ist etwa 1,80 Meter groß bei normaler Statur und trägt kurze, hellbraune Haare. Der zweite Täter ist nach Angaben des Geschädigten etwa 17 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und ebenfalls von normaler Statur. Der Täter hat schulterlange, blonde Haare und war mit einer dunkelblauen Retrojacke der Marke Adidas bekleidet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261-5030 zu melden. pol