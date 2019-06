Eine handgreifliche Auseinandersetzung haben sich am Montagvormittag Nachbarn geliefert. Beide sind seit längerer Zeit verstritten und geraten regelmäßig aneinander, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. Diesmal war es der Hund des einen, der auf das Grundstück des anderen gelaufen war, was zum Streit führte. Die Bi lanz: Prellungen und eine Platzwunde bei beiden im Kopfbereich. Auf beide kommt eine Strafanzeige zu, so die Po lizei. pol