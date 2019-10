Streit unter Fußballfans ende mit blutiger Nase

In einer Diskothek gerieten in der Nacht zum Sonntag zwei Männer wegen der unterschiedlichen Zugehörigkeit zu Fußballvereinen zunächst verbal aneinander. Der Streit gipfelte bei der "Mallorca-Party" dann in Handgreiflichkeiten, bei der ein noch bislang unbekannter Mann seinen Kontrahenten mit der Hand ins Gesicht schlug. Der 23-Jährige trug eine blutende Nase davon. Die Streithähne wurden vom Sicherheitsdienst vor die Diskothek gebracht, wo sich der Schläger aus dem Staub machte. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.