Streit unter Autofahrern

Zwischen einem Audi- und einem VW-Golf-Fahrer kam es am Sonntagnachmittag in der Schwedenstraße zu einer Auseinandersetzung. Der 61-jährige Golf-Fahrer war mit dem Fahrverhalten des 43-jährigen Audi-Fahrers offenbar nicht einverstanden und deutete deshalb mit einer Fingerbewegung an, dass sein Gegenüber besser auf den Verkehr achten soll. Der Audi-Fahrer nahm diese Geste als ausgestreckten Mittelfinger wahr und fuhr dem Golf hinterher und bremste diesen aus. Als beide Fahrzeugführer angehalten hatten und ausgestiegen waren, soll der Jüngere den Älteren beleidigt haben. Gegen beide wird wegen Nötigung bzw. Beleidigung ermittelt.