Streit ums Geld: Attacke mit Messer und Gabel

Am Samstag gegen 20 Uhr sind zwei Personen in der Dechant-Reuder-Straße in Forchheim aufgrund einer Geldforderung in Streit geraten. Dieser eskalierte so weit, dass der eine mit Messer und Gabel auf den anderen losging. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der Angreifer musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.