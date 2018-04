Streit um Parkplatz

Ein 40-jähriger Kraftfahrer hatte am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr den Parkplatz Gründlach an der A 73 zwischen Fürth und Erlangen angesteuert. Er konnte mit seinem Sattelzug jedoch nicht in Parkplatz hineinfahren, weil ein anderer Sattelzug etwas ungünstig in die Fahrbahn ragte. Dessen 38-jähriger Fahrer weigerte sich laut Polizeibericht aber, wegzufahren, woraufhin der 40-Jährige ein großes Messer zückte und damit aus dem geöffneten Seitenfenster seiner Fahrerkabine fuchtelte. Außerdem warf er dem 38-Jährigen ein Einmachglas hinterher, das sein Ziel jedoch verfehlte. Der Beworfene sperrte sich in sein Führerhaus und rief die Erlanger Verkehrspolizei. Beide Lkw-Fahrer werden angezeigt, der eine wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung, der andere wegen Beleidigung. pol