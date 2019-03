Streit, Schmerzen und kaputte Brille

Heftig stritten am Samstagabend eine 68-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und ein 61-jähriger Mann, der seinen Bekannten im selben Anwesen besuchen wollte. Der Mann soll hierbei der Frau ins Gesicht gegriffen haben, wobei die Hausbewohnerin Schmerzen verspürte. Auch der Mann will einen Schlag von der Frau ins Gesicht bekommen haben, so dass seine Brille beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung. pol