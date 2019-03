Streit, Schläge und eine Platzwunde

In einer Diskothek in der Bahnhofstraße in Haßfurt kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu zwei Körperverletzungsdelikten. Die erste Auseinandersetzung gab es gegen 0.30 Uhr; hier waren zwei Männer (37 und 23 Jahre) in der Diskothek zunächst verbal aneinandergeraten. Die Streitigkeit endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der Jüngere der beiden eine Kopfplatzwunde davontrug, die ärztlich versorgt werden musste. Gegen 1.30 Uhr wurde dann eine weitere Körperverletzung vor der Diskothek gemeldet. Ein zunächst in der Disco ausgetragener verbaler Streit war vom Sicherheitsdienst beendet worden. Der Sicherheitsdienst konnte jedoch nicht verhindern, dass sich die Kontrahenten vor der Diskothek noch einmal trafen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei bekam ein 29-Jähriger von seinem Gegner, einem etwa 25 Jahre alten, bisher unbekannten Mann, mehrere Schläge ab. Nach ihm sucht jetzt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Haßfurt zu melden, Telefonnummer 09521/9270.