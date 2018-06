Streit ruft Polizei auf den Plan

red



Zu einem heftigen Beziehungsstreit kam es am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht in der Unteren Bachstraße in Gundelsheim , bei dem sogar die Polizei einschreiten musste. Ein stark alkoholisierter Mann aus dem Raum Baunach ging auf seine 24-jährige Freundin los. Es kam zu mehreren Tätlichkeiten und Beleidigungen gegenüber der jungen Frau. Als der 28-Jährige sich nicht beruhigen ließ, weitere Personen bedrohte und im Notruf auch noch mitgeteilt wurde, dass er angeblich ein Beil in Händen hielt, wurden mehrere Streifen hinzugezogen. Die Beamten konnten den aggressiven Mann zunächst ohne größere Probleme vorläufig festnehmen. Der Hinweis mit dem Beil bestätigte sich nicht, der Übeltäter hatte einen Stein und ein Holzstück in Händen und damit gedroht. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der Mann in eine Haftzelle gesperrt, dort kam es nach Angaben der Polizei zu weiteren Beleidigungen gegenüber den Beamten. Dem 28-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und anderer Delikte.