Streit: Nasenbeinbruch auf Faschingsparty

Am Dienstagabend kam es in Diebach während einer Faschingsparty zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 22-Jähriger ging schlichtend dazwischen und wurde von dem 16-Jährigen durch eine Kopfnuss so verletzt, dass er mit einem Nasenbeinbruch in ein Bad Neustädter Krankenhaus eingeliefert werden musste. pol