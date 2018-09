Streit mündet in Schlägerei

Vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zum Sonntag zuerst zu einer verbalen Streitigkeit und schließlich zu einer Schlägerei. Der Geschädigte erlitt bei dieser Auseinandersetzung eine Verletzung im Gesicht. Der unbekannte männliche Täter flüchtete. Der Verletzte musste zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Lichtenfels gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels entgegen.